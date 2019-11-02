Еще один случай произошел на днях в Суровикинском районе. Пенсионерке позвонил мужчина, который обозначил себя сотрудником прокуратуры Москвы. Он убедил пожилую женщину в том, что ей положена компенсация за лекарства в размере почти 500 тысяч рублей. Как во сне пенсионерка пошла в сберкассу, перевела на указанный «прокурором» счет более 150 тысяч рублей и стала ждать компенсации. Лишь через пару дней ожидания женщина обратилась в правоохранительные органы.
Большой риск представляют собой так же попытки продать что-нибудь через сайты объявлений. Мошенники не дремлют, с долей профессионализма выдают себя по телефону за потенциальных покупателей и умудряются узнать от продавцов недвижимости или транспорта данные банковских карт. Таким образом буквально на днях были украдены 250 тысяч рублей со счета жительницы села в Октябрьском районе, которая опубликовала объявление о продаже дома.
Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» не раз подтверждали, что заявления от граждан о списании денег с карт различных банков, поступают практически ежедневно. Как правило, люди сами сообщают телефонным незнакомцам необходимые данные . Между тем, самое главное правило финансовой безопасности для владельцев банковских карт – никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не сообщать ПИН-коды, одноразовые пароли из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты.