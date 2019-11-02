С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»





На прошедшей рабочей неделе Волгоград возмутился таинственному исчезновению с Центральной набережной недавно высаженных голубых елей, удивился рукотворным островам в Волго-Ахтубинской пойме, узнал немного о дипломатии и констатировал, что с нацпроектами у нас проблем нет.





Необычный ландшафт сейчас создается на 57 гектарах природного парка в Волго-Ахтубинской пойме. После расчистки озера Запорное в водоеме появятся 11 искусственных островов. Извлеченный грунт решили разместить на месте проведения работ. Здесь планируют высадить траву, деревья и кустарники.





Гигантские суммы выделяются на реализацию нацпроектов в регионах России. Волгоградская область по темпам освоения денег находится на 24-м месте: из предусмотренных на этот год 19,8 млрд рублей уже освоено 62%. «Идем в графике» - уверено заявляют и ответственные за нацпроекты чиновники, и депутаты.





Волгоград на этой неделе стал местом проведения международного форума общественной дипломатии. На футбольном стадионе, построенном к ЧМ-2018, на этот раз собрались не спортсмены, а бизнесмены и дипломаты. Волгоградская область показала гостям все лучшее и даже больше.





Выездной брифинг для журналистов впервые провела в Волгограде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Самая известная в стране женщина-дипломат в очередной раз подтвердила, что знает все о ситуации в мире и кое-что о Волгограде. Мария Захарова поделилась впечатлениями о Мамаевом кургане и отметила волгоградские дороги, которые, по ее наблюдениям, стали лучше. Официальный представить МИД РФ пообещала, что выкроит пару часов из плотного графика, чтобы прогуляться по городу-герою.



