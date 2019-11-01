



В Волгограде представительница «Левого фронта» встала в одиночный пикет около приемной представителя президента в Волгоградской области. Женщина мужественно терпела холодный ветер в знак поддержки противников строительства мусорного полигона в Архангельской области, сообщает ИА «Высота 102». 23 октября 2019 года произошёл очередной виток напряжённости противостояния противников строительства «Экотехнопарка «ШИЕС» в Архангельской области и представителями ООО «Технократ». Сотрудники силовых структур блокировали поселок Урдома, через который народные дружины не пропускали бензовозы для обеспечения горючим строительство мусорного полигона. Был отключён свет, проводной интернет. В три часа ночи при поддержке силовиков, партию горючего удалось провезти и доставить на ст.Шиес. Последние дни поступает информация об уничтожении запасов продовольствия и теплого вагончика у защитников Шиеса, рассказали организаторы пикета.





«Мы выходим с пикетами, с обращением к Путину, чтобы он выступил, как гарант Конституции, 42 статья которой нарушается - каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Также в обращении содержится требование проверки обоснованности присутствия ОМОН, Росгвардии и использования техники, принадлежащей юридическому лицу, для борьбы с защитниками экологии в Архангельской области», - говорят представители Левого фронта.