Иностранцев оставили без земли на границе Волгоградской области с Казахстаном

Общество 25.10.2019 14:44
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25.10.2019 14:44
Суд в Волгоградской области изъял у иностранных граждан земельные участки, которые находились в их собственности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, земельные участки находятся в Светлоярском районе на границе Волгоградской области с республикой Казахстан. Согласно законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства не могут иметь в собственности землю, которая находится на приграничных территориях. Районный суд удовлетворил заявленные прокуратурой иски об отчуждении земельных участков, принадлежащих иностранцам. Исполнение судебных решений взято прокуратурой Старополтавского района на контроль.
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