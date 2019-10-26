С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»





На прошедшей неделе Волгоград насладился благословенными днями золотой осени, порадовался победе «Ротора» на домашнем стадионе, обсудил некоторые кадровые назначения губернатора, оценил французский шик сквера у «Красного Октября» и в который раз констатировал, что проблемы с мусором есть.





Теплый октябрь подарил жителям Волгограда возможность наблюдать туманные рассветы. По утрам кажется, что на город и Волгу с небес упали облака, сквозь которые пробиваются яркие краски нового дня.





Многие помнят, что еще совсем недавно территория у заводоуправления "Красного Октября" была "ужасом нашего городка". Все меняется на глазах - скоро суровые волгоградские металлурги будут гулять по стильному "французскому" скверу с фонтанами.





Команды ФНЛ на этой неделе трогательно почтили память Льва Яшина - вратаря всех времен и народов. В день 90-летия легенды мирового и советского футбола игроки "Ротора" вышли на матч с дальневосточным "Лучом" в особенных майках, а голкиперы надели ретро-форму. Победа в домашней игре принесла волгоградской команде 2 место в турнирной таблице.





В Кировском районе Волгограда все хорошо с образованием свалок и все плохо с вывозом мусора. Фотографировать это безобразие можно бесконечно, параллельно надеясь, что региональный оператор сферы ТКО и УК однажды всем покажут, что работать надо также всеохватно, как рассылать счета.





На прошедшей рабочей неделе в администрации Волгоградской области завершилась расстановка сил на ключевые посты. Глава региона Андрей Бочаров решил в основном опираться на людей проверенных и закаленных его предыдущим губернаторским сроком. Одним из немногих новичков в областной власти стал Андрей Косолапов. Он сложил полномочия спикера городской думы, на прощание прочитал депутатам стихи Иосифа Бродского и через несколько часов получил кресло вице-губернатора, курирующего прозаичную сферу ЖКХ.