Общество

С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»

Общество 26.10.2019 08:09
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26.10.2019 08:09


На прошедшей неделе Волгоград насладился благословенными днями золотой осени, порадовался победе «Ротора» на домашнем стадионе, обсудил некоторые кадровые назначения губернатора, оценил французский шик сквера у «Красного Октября» и в который раз констатировал, что проблемы с мусором есть. 

Теплый октябрь подарил жителям Волгограда возможность наблюдать туманные рассветы. По утрам кажется, что на город и Волгу с небес упали облака, сквозь которые пробиваются яркие краски нового дня.

Многие помнят, что еще совсем недавно территория у заводоуправления "Красного Октября" была "ужасом нашего городка". Все меняется на глазах - скоро суровые волгоградские металлурги будут гулять по стильному "французскому" скверу с фонтанами. 

Команды ФНЛ на этой неделе трогательно почтили память Льва Яшина - вратаря всех времен и народов. В день 90-летия легенды мирового и советского футбола игроки "Ротора" вышли на матч с дальневосточным "Лучом" в особенных майках, а голкиперы надели ретро-форму. Победа в домашней игре принесла волгоградской команде 2 место в турнирной таблице.

В Кировском районе Волгограда все хорошо с образованием свалок и все плохо с вывозом мусора. Фотографировать это безобразие можно бесконечно, параллельно надеясь, что региональный оператор сферы ТКО и УК однажды всем покажут, что работать надо также всеохватно, как рассылать счета. 

На прошедшей рабочей неделе в администрации Волгоградской области завершилась расстановка сил на ключевые посты. Глава региона Андрей Бочаров решил в основном опираться на людей проверенных и закаленных его предыдущим губернаторским сроком. Одним из немногих новичков в областной власти стал Андрей Косолапов. Он сложил полномочия спикера городской думы, на прощание прочитал депутатам стихи Иосифа Бродского и через несколько часов получил кресло вице-губернатора, курирующего прозаичную сферу ЖКХ. 

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