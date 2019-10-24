



Прокуратура обжаловала обвинительный приговор в отношении Юрия Гольдера. Об этом ИА «Высота 102» сообщила адвокат осужденного Юлия Мыйнова. Апелляционную жалобу рассмотрит Волгоградский областной суд. Как стало известно информагентству, надзорный орган с вынесенным решением согласен, но выявил ряд технических процессуальных нарушений в судебном акте. Сторона защиты при этом настаивает на невиновности осужденного. «Вынесенное судебное решение – насмешка над правосудием», - считает адвокат Мыйнова.

9 октября Центральный районный суд приговорил 53-летнего председателя «Ассоциации по защите прав потребителей» на 9 лет колонии общего режима. Его признали виновным в 16 эпизодах коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством. Суд установил, что в течение пяти лет Юрий Гольдер получал от коммерсантов денежные суммы за неразглашение информации о выявленных в их деятельности нарушениях. В 2017 году при получении аванса в размере 50 тысяч рублей от владельца гостиницы общественник был задержан правоохранительными органами. В ходе расследования уголовного дела было установлено еще 15 аналогичных эпизодов, в рамках которых мужчина получал от коммерсантов суммы в размере от 3 до 420 тысяч рублей. Между сторонами при этом, как установил суд, заключались фиктивные договоры об оказании Гольдером бизнесменам юридических услуг.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ России, а также ОЭБ и ПК ОП-5 УМВД по г.Волгограду. Расследование проводилось СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области. Вину в преступлениях председатель общественной организации не признал.



