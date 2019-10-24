Общество 24.10.2019 11:40
5384 2
24.10.2019 11:40
Прокуратура обжаловала обвинительный приговор в отношении Юрия Гольдера. Об этом ИА «Высота 102» сообщила адвокат осужденного Юлия Мыйнова. Апелляционную жалобу рассмотрит Волгоградский областной суд. Как стало известно информагентству, надзорный орган с вынесенным решением согласен, но выявил ряд технических процессуальных нарушений в судебном акте. Сторона защиты при этом настаивает на невиновности осужденного. «Вынесенное судебное решение – насмешка над правосудием», - считает адвокат Мыйнова.
9 октября Центральный районный суд приговорил 53-летнего председателя «Ассоциации по защите прав потребителей» на 9 лет колонии общего режима. Его признали виновным в 16 эпизодах коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством. Суд установил, что в течение пяти лет Юрий Гольдер получал от коммерсантов денежные суммы за неразглашение информации о выявленных в их деятельности нарушениях. В 2017 году при получении аванса в размере 50 тысяч рублей от владельца гостиницы общественник был задержан правоохранительными органами. В ходе расследования уголовного дела было установлено еще 15 аналогичных эпизодов, в рамках которых мужчина получал от коммерсантов суммы в размере от 3 до 420 тысяч рублей. Между сторонами при этом, как установил суд, заключались фиктивные договоры об оказании Гольдером бизнесменам юридических услуг.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ России, а также ОЭБ и ПК ОП-5 УМВД по г.Волгограду. Расследование проводилось СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области. Вину в преступлениях председатель общественной организации не признал.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
44157 121
30.09.2019 15:34
32779 10
В Волгограде фасад «заброшенного» ЦУМа облагородят за 10 млн рублей24.10.2019 07:22
В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую прописку23.10.2019 20:02
В Волгограде открылся форум «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие»23.10.2019 16:20
Сегодня в Волгоградском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие форума «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие». Его цель – формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской...
В Волгограде вдоль рокадной дороги посадили елки и убрали палки23.10.2019 12:17
В Волгограде тучи сгущаются над «Сосновым бором» фигуранта дела о поджоге дома губернатора23.10.2019 10:02
В Волгограде УК оштрафовали за полчища членистоногих в многоэтажке23.10.2019 08:17
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»23.10.2019 07:06
Задержанные с семечками у Вечного огня в Волгограде после проверки ЮВО оказались не военными22.10.2019 20:25
"Новоселье переносится": в Волгограде не нашлось однушек для 33 семей из аварийных домов22.10.2019 17:37
Чиновников обязали заняться многострадальной дорогой в Волгоградской области22.10.2019 17:29
В Волгограде жадной хозяйке кафе светит судимость за долги по зарплате22.10.2019 15:33
Французский шик у «Красного Октября»: в Волгограде доделывают стильный сквер22.10.2019 15:17
Волгоградским УК "дадут пинка" из-за отсутствия тепла22.10.2019 14:18
В Египет на учения летят военнослужащие Волгоградской области22.10.2019 13:04
В Волгограде малиновый рассвет золотой осени нагнал туману22.10.2019 08:50
Реклама