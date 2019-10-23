В Волгограде вдоль рокадной дороги посадили елки и убрали палки





Порядка 200 деревьев и кустарников сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» высадили на зеленой зоне вдоль рокадной магистрали в Центральном районе. Барбарис, спирея, различные сорта можжевельников и ели появились на участке протяженностью 500 метров. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Всего этой осенью улицы Волгограда украсят свыше 9000 деревьев и кустарников.

Часть растений, например 34 ели, появились взамен крымских сосен, которые были пересажены на эту территорию в прошлом году. Саженцы сосны на безвозмездной основе в район передали специалисты одного из частных питомников региона, собиравшиеся их утилизировать за ненадобностью. Сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» предложили в качестве эксперимента сохранить деревца, применив механизм пересадки в нетипичных условиях (время года не подходило для пересадки). С момента высадки сотрудники предприятия вели постоянный контроль и уход за всеми растениями, обеспечивая обработку препаратами и обильный полив. В результате агрономам удалось обеспечить приживаемость порядка 30% саженцев. Так в мэрии объяснили гибель саженцев около рокадной дороги.

Помимо рокадной магистрали в Центральном районе новые саженцы осенью этого года появятся на ул. 13-й Гвардейской – зеленую зону дополнят хвойники высотой от 1,5 до 3 метров. На пешеходных территориях вдоль улиц 7-й Гвардейской, Бакинской, Наумова агрономы высадят спирею, можжевельник, бирючину.









В Ворошиловском районе около полусотни кленов уже украсили сквер у «Гасителя». Свыше тысячи деревьев и кустарников появятся на общественных территориях в Кировском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах на ул. Кирова, в парке 70-летия Победы, парках «Русь» и Героев-летчиков. Еще 4000 растений сегодня высаживают в парке «Юбилейном» Красноармейского района, в том числе 370 кленов, церсисов, ив и акаций от 1,5 до 2 метров. Основной посадочный материал для озеленения городских территорий предоставляют муниципальное предприятие «Горпитомник» и МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района». Все сорта и породы растений, выращиваемых на базе муниципальных учреждений, подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволяет растениям легко адаптироваться после высадки, заверили в администрации города.



