Общество

В Волгограде вдоль рокадной дороги посадили елки и убрали палки

Общество 23.10.2019 12:17
1009 11
23.10.2019 12:17


Порядка 200 деревьев и кустарников сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» высадили на зеленой зоне вдоль рокадной магистрали в Центральном районе. Барбарис, спирея, различные сорта можжевельников и ели появились на участке протяженностью 500 метров. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Всего этой осенью улицы Волгограда украсят свыше 9000 деревьев и кустарников.
Часть растений, например 34 ели, появились взамен крымских сосен, которые были пересажены на эту территорию в прошлом году. Саженцы сосны  на безвозмездной основе в район передали специалисты одного из частных питомников региона, собиравшиеся их утилизировать за ненадобностью. Сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» предложили в качестве эксперимента сохранить деревца, применив механизм пересадки в нетипичных условиях (время года не подходило для пересадки). С момента высадки сотрудники предприятия вели постоянный контроль и уход за всеми растениями, обеспечивая обработку препаратами и обильный полив. В результате агрономам удалось обеспечить приживаемость порядка 30% саженцев. Так в мэрии объяснили гибель саженцев около рокадной дороги.
Помимо рокадной магистрали в Центральном районе новые саженцы осенью этого года появятся на ул. 13-й Гвардейской – зеленую зону дополнят хвойники высотой от 1,5 до 3 метров.  На пешеходных территориях вдоль  улиц 7-й Гвардейской, Бакинской, Наумова агрономы высадят спирею, можжевельник, бирючину.


В Ворошиловском районе около полусотни кленов уже украсили сквер у «Гасителя». Свыше тысячи деревьев и кустарников появятся на общественных территориях в Кировском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах на ул. Кирова, в парке 70-летия Победы, парках «Русь» и Героев-летчиков. Еще 4000 растений сегодня высаживают в парке «Юбилейном» Красноармейского района, в том числе 370 кленов, церсисов, ив и акаций от 1,5 до 2 метров. Основной посадочный материал для озеленения городских территорий предоставляют муниципальное предприятие «Горпитомник» и МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района». Все сорта и породы растений, выращиваемых на базе муниципальных учреждений, подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволяет растениям легко адаптироваться после высадки, заверили в администрации города. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде
20.10.2019 21:02
43934 113
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей
30.09.2019 15:34
32690 10
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
09.10.2019 13:58
30110 40
Общество
23.10.2019 10:02
Общество 23.10.2019 10:02
14627 31 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 08:17
Общество 23.10.2019 08:17
1546 5 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 07:06
Общество 23.10.2019 07:06
20413 18 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 20:25
Общество 22.10.2019 20:25
5637 6 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 17:37
Общество 22.10.2019 17:37
20194 18 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 17:29
Общество 22.10.2019 17:29
3111 15 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 15:33
Общество 22.10.2019 15:33
4395 8 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 15:17
Общество 22.10.2019 15:17
7024 17 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 14:18
Общество 22.10.2019 14:18
6545 12 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 13:04
Общество 22.10.2019 13:04
526 1 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 08:50
Общество 22.10.2019 08:50
10696 11 Обсудить

0
Далее
Общество
21.10.2019 22:16
Общество 21.10.2019 22:16
4825 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.10.2019 17:29
Общество 21.10.2019 17:29
666 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.10.2019 15:55
Общество 21.10.2019 15:55
4487 22 Обсудить

0
Далее
Общество
21.10.2019 12:12
Общество 21.10.2019 12:12
22933 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:00
Ставки по военной ипотеке снова пошли внизСмотреть фотографии
15:16
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после ДТП с двумя жертвамиСмотреть фотографии
14:58
Банк «Открытие» профинансировал издание каталога к 100-летию Михаила КалашниковаСмотреть фотографии
14:22
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарокСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человекаСмотреть фотографии
13:41
Операторы электронных площадок — за сохранение конкуренцииСмотреть фотографии
13:38
Нацпроекты - наше все: губернатор Волгоградской области озадачил «правую руку» делом на 200 миллиардовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его матьСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде дорожает гречкаСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде вдоль рокадной дороги посадили елки и убрали палкиСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенникомСмотреть фотографии
12:06
Удобно и экологично: электронную квитанцию на оплату электроэнергии получают более 50 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области на взятке полицейскому попался заботливый отецСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде тучи сгущаются над «Сосновым бором» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
10:00
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеруСмотреть фотографии
09:48
Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культурыСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банковСмотреть фотографии
09:41
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде УК оштрафовали за полчища членистоногих в многоэтажкеСмотреть фотографии
07:06
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»Смотреть фотографии
20:25
Задержанные с семечками у Вечного огня в Волгограде после проверки ЮВО оказались не военнымиСмотреть фотографии
17:37
"Новоселье переносится": в Волгограде не нашлось однушек для 33 семей из аварийных домов Смотреть фотографии
17:29
Чиновников обязали заняться многострадальной дорогой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»Смотреть фотографии
15:33
В Волгограде жадной хозяйке кафе светит судимость за долги по зарплатеСмотреть фотографии
15:17
Французский шик у «Красного Октября»: в Волгограде доделывают стильный скверСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградским УК "дадут пинка" из-за отсутствия теплаСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области выросло число миллионеровСмотреть фотографии
13:39
Новому-старому финансисту Волгоградской области губернатор поставил задачу сформировать бюджет мечты Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 