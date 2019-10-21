В Волгоградской области в туалетах 12 школ и 5 детсадов стало теплее

Общество 21.10.2019 17:29
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21.10.2019 17:29
Прокуратура добилась обеспечения горячего водоснабжения в 17 образовательных учреждениях Октябрьского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее надзорная проверка выявила, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в туалетах 12 школ и 5 детских садов района не было горячей воды.
В адрес руководства образовательных учреждений прокуратурой Октябрьского района были внесены представления об устранении выявленных нарушений. Прокуратурой также направлено информационное письмо в адрес районной администрации как учредителя с постановкой вопроса о выделении дополнительного финансирования для устранения недостатков.
В результате принятых мер в 17 образовательных учреждениях установлено дополнительное оборудование, обеспечивающее подогрев воды для нужд воспитанников и персонала.
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