При посадках на нижней террасе Набережной в Волгограде учтут опыт СССР

Общество 21.10.2019 15:55
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21.10.2019 15:55
Определены породы деревьев, которые будут высажены на нижней террасе Набережной. Согласно утвержденному плану озеленения, новую парковую зону площадью 16 га украсят более 10 тысяч деревьев и кустарников, приспособленных к волгоградскому климату. Для надлежащего ухода за зелеными насаждениями специалисты построят разветвлённую систему поливочного водопровода, своим рисунком повторяющую дендрологическую схему, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. На нижней террасе Набережной появятся три вида кленов, ели, черемуха, боярышник, можжевельник, липы, барбарис. Прогулочные аллеи на обновленной территории будут созданы из кленов, черемухи и рябины.
Отдельные локации нового парка специалисты выделят с помощью живой изгороди из многолетних кустарников - кизильника и пузыреплодника калинолистного, что позволит создать акценты на определенных элементах пешеходной зоны.
Еще одним украшением нижней террасы набережной станет листопадный декоративный кустарник - спирея вангутта. Также здесь высадят порядка 200 кустарников сирени, используемой для украшения пешеходных пространств нашего города с советских времен.
Отдельно дендроплан предусматривает зеленое оформление вновь возводимых фонтанов - пешеходные дорожки у гидротехнических сооружений предстоит обрамить специально подобранными сортами, что создаст полностью законченные образы у каждого из водных сооружений.
Так, возле фонтана «Арка», состоящего из двух чаш и разделенного пешеходным мостом, высадят кусты сирени, ирги и спиреи вангутты. Круглый светодинамический фонтан в восточной части парковой зоны недалеко от амфитеатра окружат зеркально высаженные кусты сирени, рябины, а также живые изгороди из пузыреплодника калинолистного.
В соответствии с графиком работ в 2020 планируется завершение работ по монтажу поливочных систем, и проведение озеленения территории, а парковая зона будет открыта к 2022 году.
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