Главного озеленителя Красноармейского района Волгограда оштрафовали на 45 тысяч рублей





45 тысяч рублей штрафа должен заплатить руководитель МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» Михаил Логойда. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В ходе проверки учреждения надзорный орган выявил нарушения в части проведения муниципальных закупок. Так, МБУ подозрительно быстро по итогам конкурсных процедур заключило три контракта на сумму 3 млн рублей - в день подписания итоговых протоколов. Между тем, законодательством установлен 10-дневный срок, в течение которого участники закупки имеют право обжаловать результаты во внесудебном порядке. Также были существенно нарушены сроки внесения данных о закупках в реестр контрактов, который призван способствовать прозрачности деятельности заказчиков.

Прокуратура Волгограда возбудила в отношении руководителя «Центра благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» административные производства за нарушение сроков заключения контракта и порядка ведения реестра. Постановлениями комитета финансов Волгоградской области должностное лицо привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.



