Главного озеленителя Красноармейского района Волгограда оштрафовали на 45 тысяч рублей

Общество 21.10.2019 12:12
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21.10.2019 12:12
45 тысяч рублей штрафа должен заплатить руководитель МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» Михаил Логойда. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В ходе проверки учреждения надзорный орган выявил нарушения в части проведения муниципальных закупок. Так, МБУ подозрительно быстро по итогам конкурсных процедур заключило три контракта на сумму 3 млн рублей - в день подписания итоговых протоколов. Между тем, законодательством установлен 10-дневный срок, в течение которого участники закупки имеют право обжаловать результаты во внесудебном порядке. Также были существенно нарушены сроки внесения данных о закупках в реестр контрактов, который призван способствовать прозрачности деятельности заказчиков.
Прокуратура Волгограда возбудила в отношении руководителя «Центра благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» административные производства за нарушение сроков заключения контракта и порядка ведения реестра. Постановлениями комитета финансов Волгоградской области должностное лицо привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
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