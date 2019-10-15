В Волгоградской области участились случаи повреждения контейнеров





Регоператор Волгоградской области по обращению с твердыми коммунальными отходами отмечает увеличение количества поджогов новых евробаков. «Только за прошедшие выходные в Волгограде обнаружено еще четыре уничтоженных огнем бака на улицах Хиросима, Хорошева, Коммунальной и Ленина, — сообщили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград». — Всего же за девять месяцев повреждено либо уничтожено огнем более 300 евроконтейнеров объемом 1,1 м3 на сумму более 3 миллионов рублей!».

Кроме поджогов, нарушители откручивают колеса и отрывают крышки от баков. В зимний период крышки от баков можно было обнаружить на склонах и горках, где проводят время взрослые и дети.

Компания «Управление отходами – Волгоград» приобретает баки, которые соответствуют европейскому качеству и экологическим требованиям. Вывоз отходов осуществляется современной новой техникой, установка данной спецтехники позволяет поднимать только новые баки.

«Старые металлические контейнеры еще можно встретить в Волгоградской области, однако вывоз отходов из подобных баков затруднительно осуществлять современными автомобилями, предназначенными для новых баков», — заявили в компании. По этим причинам регоператор проводит работы по обновлению контейнерного парка в Волгоградской области.

Региональный оператор просит жителей сообщать о поджогах, кражах и случаях вандализма на контейнерных площадках в МЧС и органы полиции.



