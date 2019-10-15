Общество 15.10.2019 12:14
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15.10.2019 12:14
Штраф в сумме 250 тысяч рублей наложен на собственника кинотеатра "Юбилейный" - объекта культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Иловлинского районного суда, ООО "Плюс", зарегистрированное в рабочем поселке Иловля, признано виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. У собственника есть время на обжалование решения в апелляционной инстанции.
Между тем, на ненадлежащее состояние исторического здания, построенного в 1975 году, собственнику неоднократно указывала прокуратура. В 2018 году ООО "Плюс" уже штрафовали на 200 тысяч рублей за неприятие мер по сохранности объекта. Летом текущего года надзорное ведомство через суд обязала ООО "Плюс" разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению исторического здания, согласовать ее с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, а также за свой счет выполнить указанные работы. Требования прокуратуры было удовлетворено судом в полном объеме, судебное решение вступило в законную силу.
Напомним, что здание кинотеатра, расположенного в Красноармейском районе Волгограда, долгое время находится в неудовлетворительном состоянии: крыша вся разрушена, из-за чего внутрь проникают атмосферные осадки. Отопления в заброшенном здании давно нет, выбиты оконные стекла, разрушаются ступени входных групп, несущие конструкции и фасад. Развалины кинотеатра как магнитом притягивают не только бездомных и асоциальных граждан, но и подростков-экстремалов.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Плюс" является предприниматель Мария Воробьева, а генеральным директором общества Светлана Косолапова. Ранее на суде представители организации-собственника поясняли, что не смогли приступить к ремонту объекта из-за отсутствия денег.
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