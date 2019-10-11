Общество 11.10.2019 12:57
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11.10.2019 12:57
Пропавшая школьница из Санкт-Петербурга вернулась домой после того, как исчезла в неизвестном направлении 31 декабря 2018 года. О розыске несовершеннолетней 2004 года рождения, в том числе, и на территории Волгограда, ранее сообщало ИА «Высота 102». По информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, родителям девочка пояснила, что все время, пока велись ее поиски, она работала в различных заведениях общественного питания и снимала квартиру. Между тем, следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу был проделан значительный объем работы, направленный на установление судьбы пропавшей без вести, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода.
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