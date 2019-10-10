В волгоградских дворах устанавливают тренажеры и турники

Общество 10.10.2019 09:55
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10.10.2019 09:55
Объявлены первые аукционы на установку уличных тренажеров на дворовых территориях в Волгограде, где сейчас завершается комплексное обновление в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии Волгограда, это стало возможным благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, которую городские власти направили на приобретение турников, шведских стенок и других спортивных элементов. Гимнастические городки подрядные организации смонтируют на дворовых территориях, объединяющих свыше 50 многоквартирных домов в разных районах.
Сейчас первые тренажеры установят в Тракторозаводском районе во дворе на ул. Набережной Волжской Флотилии, 29. Победитель аукциона поставит гимнастический городок, выполненный из дерева и металла. Конструкции с турниками, шведскими стенками, канатами и кольцами смонтируют на специальном покрытии, устойчивом к погодным условиям и ультрафиолету. Спортивные комплексы, предназначенные для занятий детей от 6 лет, появятся также на ул. М. Еременко, 118 Краснооктябрьского района, ул. 8-й Воздушной Армии, 34 Дзержинского района, ул. им. Кирова, д. 134б Кировского района и на других придомовых территориях. Для обеспечения безопасности занимающихся детей площадку от проезжей части отгородят металлическим турникетом.
В мэрии напомнили, что реконструкция 17 дворов на территории Волгограда стартовала в июне текущего года. В настоящее время основной объем дорожных работ выполнен на всех адресах - обновлены внутридворовые дороги и тротуары. В ряде дворов завершается монтаж линий наружного освещения, а также лавочек с урнами и детских игровых площадок. До конца текущего года дорожные службы приведут в порядок дороги на еще 11 дворовых территориях в разных районах.
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