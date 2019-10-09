Общество

В Волгоградской области выявили хронических алкоголиков с водительскими правами

Общество 09.10.2019 11:37
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09.10.2019 11:37


Старополтавский районный суд прекратил действие водительских прав у шести местных жителей, страдающих хронической алкогольной зависимостью. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такие решения были приняты по искам надзорного ведомства. Прокуратура Светлоярского района установила, что в ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости, вызванном употреблением алкоголя" состоят 6 жителей Старополтавского района, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортными средствами с разрешенными категориями "А,В,С". Согласно действующему законодательству, такие граждане не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. В этой связи в суд были поданы исковые заявления о прекращении права на управление транспортным средством. Все они были судом удовлетворены. В настоящее время органами Госавтоинспекции приняты решения о приостановлении права управления транспортными средствами на неопределенный срок.

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