Общество

В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяина

Общество 08.10.2019 17:08
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08.10.2019 17:08


Комитет транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области суд обязал принять на баланс 600 метров автодороги в Октябрьском районе, которая, как выяснилось, никому не принадлежит. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Октябрьского районного суда, административный иск был подан прокурором района с требованием признать бездействие областного комитета транспорта и дорожного хозяйства незаконным. Представитель надзорного ведомства также просил обязать профильный комитет принять меры к определению протяженности автодороги "Абганерово – Садовое (Республика Калмыкия)", а затем взять ее на баланс в соответствии с ее протяженностью. 
В суде установлено, что общая протяженность автомобильной дороги "Абганерово – Садовое (Республика Калмыкия)" составляет 51,8 километра, из которых 19 километров находятся на территории Калмыкии. Из оставшихся 32,8 км в оперативном управлении комитета транспорта Волгоградской области находится лишь 32,2 км. А отрезок в 600 метров,  расположенный на границе Волгоградской области и республики Калмыкия, на балансе какой-либо организации, осуществляющей обслуживание автомобильных дорог, не состоит. Согласно материалам дела, на указанном 600-метровом участке автодороги уже произошло несколько ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. 
Постановлением администрации Волгоградской области от 24 мая 2010 года  автомобильная дорога "Абганерово – Садовое (Республика Калмыкия)" в границах региона включена в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения без указания ее фактической протяженности, однако мер по ее определению по настоящее время комитетом транспорта не принималось. Последний раз обследование протяженности этой дороги, как прозвучало на суде, проводилось в 1992 году.
Суд признал бездействие профильного комитета незаконным, постановив в трехмесячный срок с момента вступления решения в законную силу принять спорный участок дороги на свой баланс. Судебное решение еще может быть обжаловано.

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