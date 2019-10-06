На Волгоградскую область надвигается ураган с градом

Общество 06.10.2019 16:30
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06.10.2019 16:30
Об ухудшении погодных условий сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Сегодня вечером, а также ночью и днем местами в регионе пройдут сильные дожди, ливни и грозы с градом, Прогнозируется и шквалистый ветер с усилением до 20-23 метров в секунду. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгоградской области ожидаются грозы с ливнями и ветром до 13-18 метров в секунду. Сейчас в ведомстве уточнили неблагоприятный прогноз.
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