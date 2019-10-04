Ошиблись на миллион: прокуратура заставила пересчитать плату за капремонт для 303 домов в Волгоградской области
Общество 04.10.2019 11:43
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04.10.2019 11:43
Перерасчет взносов на капитальный ремонт за май 2019 года по требованию прокуратуры проведен жителям 303 многоквартирных домов на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения в расчетах были выявлены в ходе проверки исполнения требований законодательства, регламентирующего проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Надзорное ведомство выявило, что региональный оператор ошибочно определил период начала обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт данных многоквартирных домов.
Так, установлено, что региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области" была утверждена 31 декабря 2013 года. В конце января текущего года в целях актуализации в программу были внесены изменения путем включения в перечень мероприятий капитального ремонта многоквартирного дома №9 по ул. Бахтурова в Волгограде (проведение ремонта запланировано на период с 2020 по 2022 годы).
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно законодательству, возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении трех календарных месяцев, начиная с периода, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта. Прокуроры установили, что постановление администрации Волгоградской области от 28.01.2019 № 23-п о внесении изменений в программу было опубликовано 04.02.2019 на официальном Интернет-портале правовой информации, а 11.02.2019 в официальном печатном издании.
Таким образом, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникла у собственников помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Бахтурова в г. Волгограде с июня 2019 года. Однако им были начислены взносы на капитальный ремонт уже в мае текущего года. По аналогичной схеме неправомерно были начислены взносы на капитальный ремонт жителям еще 302 многоквартирных домов, включенных в январе 2019 года в программу при ее актуализации.
По результатам проверки прокуратурой Волгоградской области в адрес председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Комитетом усилен контроль за деятельностью УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", начальник правового отдела которого привлечен к дисциплинарной ответственности.
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