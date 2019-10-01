Общество

Под Волгоградом при расчистке ерика наткнулись на "эхо войны"

Общество 01.10.2019 17:29
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01.10.2019 17:29


Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при расчистке ерика Обухов в Краснослободске вблизи СНТ "Опытник-3", сообщает ИА "Высота 102". Еще пять снарядов нашли в земле при проведении инженерных работ в 2 км от села Малые Чапурники в Светлоярском районе. В военкомат поданы заявки на разминирование боеприпасов.   
Напомним, что долгожданная экологическая реабилитация ерика Обухов началась в сентябре этого года на особо охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы. Водоем вернут к полноценной жизни за 34 миллиона рублей. Подрядной организации предстоит расчистить 3,4 км русла и восстановить 12,6 га площади водного объекта. Работы по экологической реабилитации ерика Обухов планируется осуществить закончить в 2020 году.

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