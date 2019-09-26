В Волгоградской области не все многоквартирные дома готовы к отопительному сезону





В 14 муниципальных образования Волгоградской области приняты постановления о начале подтопки — тепло будет поступать в социально-значимые учреждения Волгограда, Городищенского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Николаевского, Новониколаевского, Октябрьского, Руднянского, Старополтавского, Фроловского, Чернышковского районов, а также городских округов-город Волжский и Михайловка. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службе администрации Волгоградской области.

По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, по заявкам руководителей тепло уже поступило в 62 школы, 52 детских сада, 34 медучреждения, 26 детских досуговых центров, библиотек и Домов культуры.

Начата подтопка учреждений здравоохранения, имеющих автономные источники теплоснабжения. Так, в Волгограде отапливаются хоспис, кардиоцентр, перинатальный центр № 2, уронефрологический центр, клиническая больница скорой помощи № 7. В районах области — Дубовская, Еланская, Иловлинская, Киквидзенская, Котовская, Новоаннинская, Старополтавская, Фроловская, Чернышковская центральные районные больницы, Камышинская центральная городская и Камышинская детская больницы.

Всего к старту осенне-зимнего сезона учреждениями социальной защиты подготовлено 118 объектов (95,2%), учреждениями образования — 1302 объекта (95,7%), учреждениями культуры — 1262 объекта (94%). По медицинским организациям уровень готовности достиг 100% (125 учреждений). Жилой фонд подготовлен на 93%: речь идет о 13224 многоквартирных домах.



