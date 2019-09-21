Общество

В Волгоградской области потеряли силачей

Общество 21.09.2019 18:47
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21.09.2019 18:47


Управление Минюста РФ по Волгоградской области потребовало в суде ликвидации региональной общественной спортивной организации «Федерация Волгоградских силачей», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Красноармейского районного суда. Ведомство ссылалось на то, что указанная общественная организация прекратила свою деятельность, так как не представила в текущем году отчет об объеме полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, а также не исполнила в срок предупреждение об устранении этого нарушения. На этих основаниях территориальное управление Минюста просило суд признать Волгоградскую региональную общественную спортивную организацию «Федерация Волгоградских силачей» прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.
Примечательно, что ни представители истца, ни представители ответчика в суд не явились. Дело было рассмотрено без участия сторон. Установлено, что «Федерация Волгоградских силачей», президентом которой является Крылов Д.В., была зарегистрирована Минюстом в марте 2004 года. За время своего существования данная общественная спортивная организация нарушила нормы ст. 29 ФЗ «Об общественных объединениях» впервые. Суду не представили каких-либо сведений о состоянии банковских счетов административного ответчика и о движении по ним денежных средств в 2018-2019 г.г., а также сведений из территориального органа Пенсионного фонда РФ и регионального органа Фонда социального страхования РФ по уплате страхователем соответствующих страховых взносов в 2018-2019 годах. Суд посчитал, что одного лишь факта не представления указанной отчетности недостаточно для того, чтобы сделать вывод, что «Федерации Волгоградских силачей» прекратила свою деятельность. Управлению Минюста было отказано в удовлетворении иска. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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