Общество 17.09.2019 08:09
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17.09.2019 08:09
Кировский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к ООО «Кристалл» в защиту потребителя о расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, житель Волгограда обратился в автосалон для покупки машины. Однако при заключении договора купли-продажи автомобиля потребителю были навязаны дополнительные услуги, в которых он не нуждался. Речь, в частности, шла о приобретении справочника с информацией о десяти городах России, привлекательных для туристов. За это потребитель переплатил 21 тысячу рублей. Защитники прав потребителей выяснили, что в заключенном договоре отсутствует стоимость комплекса товаров и услуг, а также перечень товаров и услуг, которые предоставляются в рамках данной услуги. Кроме того, в документе был указан недостоверный адрес сайта, где якобы были опубликованы условия договора. Теперь по решению суда потребителю должны вернуть излишне переплаченную сумму, а также возместить моральный вред. Решение суда в законную силу не вступило.
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