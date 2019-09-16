



Интересный ответ от администрации Дзержинского района Волгограда спустя почти месяц после обращения получила жительница многоэтажки по улице 8-й Воздушной Армии, которую беспокоило размещение передвижного цирка чуть ли не под окнами. Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга Каракулова, у жителей возникли подозрения, что циркачи подключились к коммуникациям их дома, кроме того размещение аттракциона в жилом квартале сопровождалось шумом и соответствующими запахами. «Кабели и шланги были протянуты к нашему дому, периодически выбивало пробки. Во время представлений громыхала музыка. Я обратилась в администрацию Дзержинского района с вопросом: кто дал разрешение на размещение шапито? Ответ просто обескуражил», - волгоградка не скрывает недоумения. Дело в том, что сотрудники администрации Дзержинского района при осмотре 2-го сентября территории между жилыми домами № 19 и 24 павильона цирка шапито не обнаружили. А раз нет шапито, то и ответа на вопрос, каким образом цирк оказался под окнами жилых домов, не последовало. Кстати, жители улицы 8-й Воздушной Армии утверждают, что цирк уехал 4-го сентября.







