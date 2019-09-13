Телеком

МегаФон показал рекордные скорости 5G в России

Телеком 13.09.2019 14:44
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13.09.2019 14:44


МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента с использованием базовой станции Nokia Air Scale проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Cмартфон Sony c чипсетом Qualcomm® Snapdragon™ показал рекордную для России скорость, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. 
«Достижение скорости 2,46 Гбит/с — важный рубеж для развития технологии 5G в России, — говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. — Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах».
Что 5G даст обычным абонентам
Прежде всего, сети пятого поколения дадут возможность быстро загружать «тяжелые» файлы. Три сезона «Игры престолов» можно будет скачать за 3 минуты. Абонент сможет сделать это уже сидя в самолете, если забыл загрузить нужный фильм заранее.
Пригодятся сети 5G как простым геймерам, так и профессионалам киберспорта. 5G позволяет избежать затрат на покупку дорого игрового ПК и предлагать игры как онлайн-услугу. 
5G выводит виртуальную и дополненную реальность на новый уровень. В 2018 году во время товарищеского матча Россия-Турция на «ВЭБ-Арена» было установлено 5 камер с охватом 360 градусов, изображение с которых передавалось по сети 5G в офис МегаФона. Там трансляцию можно было смотреть в шлеме виртуальной реальности на базе смартфона, таким образом полностью погружаясь в происходящее.
Сети пятого поколения начинают использоваться для дополненной реальности во время автогонок и авиашоу. Камеры, установленные внутри гоночных болидов, передают изображения на смартфоны зрителей, находящиеся на трибунах. Зрители шоу могут в режиме реального временит смотреть, как выглядит гонка глазами пилота.
«И все это — только начало. На 100% возможности сетей пятого поколения мы узнаем в 2024 году, когда на территории России завершится основной этап внедрения стандарта», — говорят в компании. 
5G – это не далекое будущее, а уже реальность
Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. Технология 5G обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1-2 мс. Это позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G. МегаФон уже активно экспериментирует с новым стандартом — в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки.
5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками там, где пребывание человека может быть сопряжено с опасностью для жизни и здоровья, или предполагает управление несколькими механизмами.
Через 5G можно управлять роботом-сапером, автопогрузчиком и даже отдельными ЖД-составами. Немаловажную роль 5G играет в вопросах безопасности беспилотных автомобилей. Благодаря низкой задержке сигнала в случае необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя. В 2018 году МегаФон и КАМАЗ показали первый вариант такого решения.
Сети 5G будут применять в телемедицине. Благодаря 5G врач высокой квалификации может через видеосеансдистанционно наблюдать за происходящим и корректировать действия своего коллеги-хирурга, либо управлять вспомогательными приборами. МегаФон в области телемедицины совместно с Huawei реализовал пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью технологии сетей 5G.


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