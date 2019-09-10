Заместитель начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области 56-летний Виктор Шметков назначен на должность министра внутренних дел по Чувашии с присвоением ему специального звания "генерал-майор полиции". Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин, сообщает ИА "Высота 102".

Напомним, президент РФ своим указом освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения.