В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажки









Известно, что в 10:44 пожар был локализован. В настоящее время идет эвакуация жителей подъезда, где произошло возгорание. Подробности уточняются.





Черные клубы дыма над девятиэтажным домом в эти минуты наблюдают жители улицы 39-ой Гвардейской дивизии в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, около 10:39 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на техническом этаже девятиэтажного дома. По предварительной информации, возгорание возникло в лифтерной.