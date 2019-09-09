Происшествия

В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажки

Происшествия 09.09.2019 10:59
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09.09.2019 10:59


Черные клубы дыма над девятиэтажным домом в эти минуты наблюдают жители улицы 39-ой Гвардейской дивизии в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, около 10:39 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на техническом этаже девятиэтажного дома. По предварительной информации, возгорание возникло в лифтерной.

Известно, что в 10:44 пожар был локализован. В настоящее время идет эвакуация жителей подъезда, где произошло возгорание. Подробности уточняются. 

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