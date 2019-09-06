Прокуратура Волгограда пресекла продажу индийского леопарда

Общество 06.09.2019 16:21
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06.09.2019 16:21
Продажу краснокнижного животного - индийского леопарда - пресекла прокуратура Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, надзорное ведомство выявило в Интернете сайты, на страницах которых размещена информация о продаже дикого животного. Прокурор города направил в суд иск о запрете распространения этой информации, признании ее незаконной. Суд требования прокурора удовлетворил. На основании этого решения указанные сайты подлежат блокировке.
Отметим, что леопард входит в список животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации под №381.
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