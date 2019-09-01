«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знаний















Нарядная форма, море цветов, счастливые лица гимназистов. Вот уже тринадцать лет волгоградская бизнес-гимназия в День знаний открывает двери и для учеников, и для родителей, чтобы вместе отметить этот общий праздник. Бизнес-гимназия – это школа полного дня, которая входит в число лучших учебных заведений в регионе. Здесь углубленно изучают математику, английский язык, а для подготовки домашнего задания созданы все условия, как и возможность выбрать питание. Также в гимназии организованы консультации и курсы по подготовке к ЕГЭ, что позволяет ученикам обойтись без репетиторов. Неслучайно все больше родителей приводят своих детей именно в это образовательное учреждение.

Инга Ващенко, директор автономной некоммерческой образовательной организации средняя школа «Бизнес-гимназия»: «На сегодняшний день в бизнес-гимназии обучаются 440 человек, вместе с воспитанниками нашего детского сада. Из 30 выпускников 2019 года десять имеют аттестат с отличием. Выпускники 11-го класса поступили не только в ведущие вузы Волгограда, но и Москвы».

Самыми главными героями сегодняшнего праздника стали первоклассники. Они порадовали своих родителей, бабушек и дедушек яркими выступлениями, которые зрители поддерживали аплодисментами.

Не остались в стороне и другие гимназисты, которые продемонстрировали успехи и в вокале, и в танцах, и в спорте. Большой честью для самых спортивных ребят стали полученные из рук олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой золотые значки ГТО. Но достижения учеников стали возможными в том числе благодаря увлеченным и самоотверженным педагогам. В этом плане гимназии есть, кем гордиться. Заслуга одного из педагогов образовательного учреждения была отмечена почетной грамотой министерства просвещения РФ. А четверо преподавателей стали соискателями премии города-героя Волгограда в области образования. Награды вручил педагогам председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, спорту и туризму Волгоградской областной думы Николай Лукьяненко.

Именно за эту удивительную атмосферу – когда все вместе, когда каждый ребенок важен, выпускники бизнес-гимназии, каждый из которых нашел свое дело жизни, вспоминают годы обучения с теплотой и благодарностью. Ведь здесь они получили главное – знания, друзей, уверенность и возможность четко определиться с профессией.

За годы существования бизнес-гимназии здесь сложились уже целые ученические династии. Родители приводили сюда старших детей, а потом – и младших. Как, например, семья Садовских. Даша уже с отличием закончила девятый класс, а теперь в первый класс идет и Аня. Не было сомнений в выборе образовательного учреждения и для семьи Балышевых. Здесь училась и старшая дочка, которая выбрала профессию следователя, сейчас в девятом классе учится сын Богдан, а теперь в первый класс идет и младшая Мария. По словам мамы, главное – здесь учат любить учиться.

Еще одним почетным гостем сегодняшнего праздника стала народная артистка РФ, ведущая актриса нового экспериментального театра Алла Забелина. Бизнес-гимназия уже пятый год является региональной инновационной площадкой, на базе которой проходят театральные фестивали с участием известных волгоградских актеров. И сегодня Алла Забелина выступила на сцене гимназии вместе с детьми и педагогами, вызвав восторг зрителей.



