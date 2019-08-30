СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведение





Известный в Волгограде мужской педагогический лицей имени Слипченко новый учебный год начнет в новом статусе. Как стало известно ИА «Высота 102», он не только сменил название, но и учредителя. Хотя на официальном сайте учебного заведения изменения еще не внесены, уже завершена передача учебного заведения из собственности Волгоградской области Следственному комитету РФ. Теперь учебное заведение получило статус федерального и будет называться ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Ф.Ф.Слипченко».

Напомним, мужской педагогический лицей был основан легендарным педагогом, народным учителем СССР Федором Федоровичем Слипченко на базе интерната. Лицей традиционно специализировался на подготовке мальчиков к работе педагогами. О предстоящих преобразованиях в лицее сообщали региональные СМИ еще весной этого года.

Фото сайта лицея.