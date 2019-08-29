В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицу

Общество 29.08.2019 15:01
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29.08.2019 15:01
Жители дома №7 по ул. Тулака в Советском районе должны вроде радоваться, что, наконец, их двор собираются отремонтировать, но они не скрывают тревоги. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, представители администрации им сообщили, что осенью во двор этого и соседних домов придут строители и отремонтируют дорожное покрытие. «Сейчас начнутся дожди и получается, у нас будут делать дороги в распутицу. Неужели нельзя было это сделать раньше, летом? Ведь всем известно, как у нас любят в грязь асфальт укладывать», - переживают горожане.
Как выяснилось, действительно, в нескольких районах Волгограда стартует ремонт дорожного покрытия дворов. Закупки были объявлены в середине августа. Так, в Советском районе планируется благоустроить 7 дворов, в Краснооктябрьском и Дзержинском – по 9, в Красноармейском – 7, в Тракторозаводском – 6, а в Центральном – 5. Срок окончания работ – до 1 декабря этого года. То есть получается, что дорожники должны закончить ремонт как раз к началу зимы.
Всего на ремонт этих дворов выделено около 280 миллионов рублей. Впрочем, цена может снизиться по результатам торгов.
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