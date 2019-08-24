Руководитель ГИБДД МВД РФ: «Каждая смерть ребенка в ДТП должна восприниматься как трагедия всего региона»
Общество 24.08.2019 16:05
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24.08.2019 16:05
По факту страшной аварии на трассе «Волгоград-Москва», где сегодня погибли пять человек, следователями возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Полицейским предстоит разобраться в причинах трагедии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, сегодня в результате столкновения иномарки из республики Карелия и автобуса «Москва-Жирновск» погибли все находившиеся в легковушке люди, среди них дети – 10 и 12-и лет. 26 пассажиров автобуса не пострадали.
Ежедневно на дорогах гибнут и получают серьезные травмы участники дорожного движения. Только в Волгоградской области с 1 июня произошло 83 ДТП, в которых погибли 24 человека, пострадали 133, из них – 4 ребенка. Несмотря на активную профилактическую работу, проводимую сотрудниками Госавтоинспекции, будь то беседы с участниками дорожного движения и всевозможные акции с раздачей листовок, водители продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.
Сохранение жизни и здоровья детей на дорогах и безопасность пассажирских перевозок стали главными темами видеоконференции в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения в МВД России. Одной из основных тем обсуждения стало повышение безопасности детей и подростков. В ходе совещания было отмечено, что в условиях завершающегося летнего сезона отпусков и массового возвращения детей к местам проживания региональным подразделениям Госавтоинспекции поставлена задача держать на постоянном контроле вопросы безопасности следования транспортных средств с детьми, а также совместно с органами образования наладить процесс адаптации несовершеннолетних к интенсивности дорожного движения в городах.
Наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос безопасности детей-пассажиров. Отмечается не только рост количества таких ДТП, но и числа раненных в них детей. Основным видом происшествий с детьми-пассажирами являются столкновения транспортных средств (71,6%), главным образом вызванные нарушением правил проезда перекрестков и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.
Учитывая данные обстоятельства, активизировано проведение мероприятий по профилактике нарушений правил перевозок детей в салонах автомобилей и работа с родителями, организовано проведение тренингов с родителями в перинатальных центрах. Руководитель российской автоинспекции Михаил Черников особо подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья детей на дорогах остается главным приоритетным направлением работы ведомства. «Каждая смерть ребенка в ДТП должна восприниматься как трагедия всего региона, рассматриваться комплексно и расследоваться должным образом», - заключил он.
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