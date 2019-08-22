В Волгограде в час пик встали скоростные трамваи

Общество 22.08.2019 18:45
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22.08.2019 18:45
На линии скоростного трамвая в Волгограде временно остановлено движение. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», в диспетчерскую предприятия поступил сигнал о том, что недалеко от станции «Пл. Ленина» зафиксировано повреждение контактного провода. В целях безопасности движение трамваев было приостановлено. На место оперативно выехали восстановительные бригады. Сейчас специалисты работают над ликвидацией повреждения. В настоящее время движение трамвайных поездов осуществляется в границах станций «ВГТЗ – ТЦ «Европа Ситимолл». Технологическое решение, позволяющее организовать реверсивное движение трамваев, было внедрено здесь в 2018 году специально для таких ситуаций.
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