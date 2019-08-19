Общество

В центре Волгограда снесут ржавые гаражи

Общество 19.08.2019 14:19
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19.08.2019 14:19


Шесть металлических гаражей в Центральном районе Волгограда будут демонтированы по решению комиссии районной администрации как самовольные постройки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение о демонтаже, гаражи, расположенные напротив дома №8 по ул. Коммунальной,  должны снести их собственники. В случае неисполнения распоряжения администрации гаражи, характерной особенностью которых в документе названа ржавчина, будут демонтированы муниципальным предприятием «Волгоградзеленхоз», а сами сооружения отправлены на хранение. 
Напомним, за последнее время в Волгограде были демонтированы уже сотни гаражей, которые располагались рядом с многоквартирными домами. Однако на некоторых территориях долгое время после сноса оставались неубранные руины, а также опасные ямы-подвалы.

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