В центре Волгограда снесут ржавые гаражи





Шесть металлических гаражей в Центральном районе Волгограда будут демонтированы по решению комиссии районной администрации как самовольные постройки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение о демонтаже, гаражи, расположенные напротив дома №8 по ул. Коммунальной, должны снести их собственники. В случае неисполнения распоряжения администрации гаражи, характерной особенностью которых в документе названа ржавчина, будут демонтированы муниципальным предприятием «Волгоградзеленхоз», а сами сооружения отправлены на хранение.

Напомним, за последнее время в Волгограде были демонтированы уже сотни гаражей, которые располагались рядом с многоквартирными домами. Однако на некоторых территориях долгое время после сноса оставались неубранные руины, а также опасные ямы-подвалы.



