



Жители Волгограда возмущены изменившейся вывеской известного сетевого магазина, расположенного в поселке Максима Горького в Советском районе. Как рассказали активисты инициативной группы «Чистый город», в названии магазина «Покупочка» акцент сделан на четыре огромные буквы «АЛКО». «Что это значит - старт какой-то региональной программы по спаиванию населения? Или какой-то эксперимент?», - задаются вопросом горожане.

По словам жителей поселка, в той части здания, которая была изначально построена в военном городке для магазинов, теперь располагаются три точки с продуктами и напитками - рюмочная, пивная, а теперь еще и «ПокупАЛКО». Кстати, вся эта торговля развёрнута в шаговой близости от двух детских садов и школы. Жители городка надеются, что такой "креатив" будет исправлен в ближайшее время.

По мнению горожан, средства, потраченные на этот «алко-ребрендинг», компания могла бы потратить на приведение грязной и скверно пахнущей примагазинной территории и входной группы в порядок.



