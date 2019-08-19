Общество 19.08.2019 11:46
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19.08.2019 11:46
Жители Волгограда возмущены изменившейся вывеской известного сетевого магазина, расположенного в поселке Максима Горького в Советском районе. Как рассказали активисты инициативной группы «Чистый город», в названии магазина «Покупочка» акцент сделан на четыре огромные буквы «АЛКО». «Что это значит - старт какой-то региональной программы по спаиванию населения? Или какой-то эксперимент?», - задаются вопросом горожане.
По словам жителей поселка, в той части здания, которая была изначально построена в военном городке для магазинов, теперь располагаются три точки с продуктами и напитками - рюмочная, пивная, а теперь еще и «ПокупАЛКО». Кстати, вся эта торговля развёрнута в шаговой близости от двух детских садов и школы. Жители городка надеются, что такой "креатив" будет исправлен в ближайшее время.
По мнению горожан, средства, потраченные на этот «алко-ребрендинг», компания могла бы потратить на приведение грязной и скверно пахнущей примагазинной территории и входной группы в порядок.
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