В Волгограде распределили "собачьи" деньги

Общество 16.08.2019 16:52
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16.08.2019 16:52
Победителями конкурса на предоставление грантов зоозащитным организациям стали Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных и благотворительный фонд помощи бездомным животным «Лисена». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации.
Первое место и 1 миллион 400 тысяч рублей выиграл Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных. Второе место досталось благотворительному фонду помощи бездомным животным «Лисена», сумма гранта составила 1 миллион 100 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе могли зоозащитные организации, строго соответствующие следующим требованиям: зарегистрированные на территории Волгограда, имеющие приют для животных, опыт работы в сфере не менее 6 месяцев и отсутствие штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Все денежные средства организации потратят на устройство вольеров для животных, а также стерилизацию и прием безнадзорных животных от муниципального казенного предприятия «Горпитомник».
Первый конкурс администрация города провела в октябре прошлого года. Победителем, получившим грант, также стал Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных. Средства в размере 300 тысяч рублей фонд направил на строительство дополнительных вольеров и стерилизацию собак.
На территории города с 2017 года функции по работе с безнадзорными животными осуществляет муниципальное предприятие «Горпитомник». После спасения с улицы и обследования животные находятся под контролем специалистов и волонтеров, получают регулярное питание и уход. В рамках заключенных договоров между МКП «Горпитомник» и зоозащитными организациями ведется работа по передаче собак с улицы волонтерам, которые занимаются социализацией и поиском животных для хозяев. Однако, как сообщало ИА "Высота 102", в последнее время из-за проблем с финансированием горпитомника вывоз собак из муниципального приюта затормозился. А из-за недостатка вольеров животные вынуждены были существовать в стесненных условиях, что, по мнению волонтеров, увеличивало риск распространения инфекций, а также - недокорма собак.
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