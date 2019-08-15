Волгоградское УФАС набирает общественников в «антимонопольный дозор»





Роман Лучников - один из немногих госслужащих Волгоградской области, кто регулярно проводит пресс-конференции, сегодня снова пригласил журналистов в стены возглавляемого им ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель Волгоградского УФАС и его коллеги подвели итоги работы за 1 полугодие текущего года, подробно ответили на вопросы представителей прессы, а также рассказали о том, что в регионе впервые будет сформирован Общественный совет при УФАС. На сегодняшний день начаты конкурсные процедуры по формированию состава нового совещательно-консультативного субъекта общественного контроля. С 20 августа по 20 сентября Волгоградское УФАС России будет принимать заявления от граждан, представителей общественных и иных некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав Общественного совета. Одно из основных требований к потенциальным членам совета - они не должны быть связаны с органами власти. Приветствуется также опыт общественной деятельности, в том числе в профильной сфере работы антимонопольной службы. Основными функциями Общественного совета при УФАС будут: рассмотрение вопросов развития конкуренции в регионе, участие в мониторинге хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, а также качества реализации контрольных функций, контроль за деятельностью УФАС.



