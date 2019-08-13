







Сегодня на своей страничке в «Instagram» Ларин в очередной раз вспомнил о детских и юношеских годах, проведенных в городе на Волге. Участник «Квартета И» в 80-х учился в Волгоградском энерготехникуме, получив корочку техника-электрика. Несмотря на то, что первую специальность артиста творческой можно назвать лишь с большой натяжкой, уже в студенческие годы он зажигал в студенческом театре эстрадных миниатюр. На опубликованном Лариным снимке – он с однокашниками в актовом зале учебного заведения. «Квартет ещё с детства, а потом и в студенчестве был и остаётся моим комфортным числом в составе участников! Сообразим на троих - это конечно, неплохо, но вчетвером гораздо веселее!», - вспомнил былое один из главных героев культового фильма «День выборов». После получения среднего специального образования Ларин бросил все и махнул в столицу – свое призвание он видел именно в актерской профессии. И, как понятно, не прогадал.













На еще одном снимке, сделанном в Кировском районе больше полувека назад, - маленький Камиль на руках у папы. «А это тот самый дворик в Волгограде, где я родился и вырос! Моей младшей дочери недавно исполнилось два года и она старше меня на этой фотографии! Как же было надежно и радостно на руках моего отца Шамиля!!!! Детство!)))) Эх!!!», - пробирает от воспоминаний артиста. В комментариях к лирическим постам Ларина откликнулось немало его бывших соседей по квартире и одногруппников.













«Умных» философских измышлений, так популярных сегодня в социальных сетях, под опубликованными снимками нет. Но если домыслить, то фотокарточки из семейного альбома Ларина можно подписать так: «Не забывайте свои корни, но и верьте в самые заветные мечты – они сбываются!».

Фото: instagram.com/kamlarin/