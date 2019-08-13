В Волгограде «Красный Октябрь» внесет свой вклад в берегоукрепление Волги

Общество 13.08.2019 11:26
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13.08.2019 11:26
По заказу «Красного Октября» коммуникации, пролегающие в месте проведения берегоукрепительных работ, обследуют и в последующем заменят. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе металлургического завода, на данном участке расположены насосная станция №2 и трубопроводы, по которым техническая вода поступает на предприятие. Коммунальный ресурс необходим для сохранения водооборотных циклов в цехах, включая охлаждение агрегатов, работы котельных, а также полива деревьев. Инженерные сооружения не обновлялись с момента сдачи в эксплуатацию 64 года назад, и поэтому значительно обветшали.
«Для процедуры обследования уже направлены документы в соответствующие организации. Мы приложим все усилия для того, чтобы строительные работы никак не сказались на производственном процесс, и будем максимально способствовать укреплению береговой линии Волги», – пояснил исполнительный директор «Красного Октября» Александр Сиваков.
На время проведения технического обследования и последующей замены трубопроводов завода, строительная и проектная организации определили защитную зону по 50 метров в обоих направлениях от объекта строительства.
Напомним, в Волгограде ведутся работы по берегоукреплению Волги в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Реализация проекта позволит защитить от негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны, откроет новые перспективы для комплексного развития территории, в том числе, для строительства еще одного участка Нулевой продольной магистрали.
Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход выполняемых работ. «Такие плановые системные шаги позволят создать вдоль Волги 20-километровую транспортную артерию, которая существенно улучшит доступность районов города, развивать прибрежную инфраструктуру. Это требует времени, ресурсов, но это необходимо делать», - отметил глава региона.
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