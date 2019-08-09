В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии





Почему на улицах Волгограда нет щитов с рекламой партии «Единая Россия» - с таким вопросом в редакцию ИА «Высота 102» обратились горожане. Журналисты ИА «Высота 102», правда, не поверили и проехали несколько районов города, захватив и Волжский, чтобы убедиться – действительно ли это так? Как выяснилось, все так и есть.









Да, и в Волгограде, и в Волжском мы нашли однотипные рекламные конструкции с лозунгом «Выбирай будущее!». Но, несмотря на близкие «ЕР» цвета, использованные на билбордах, оказалось, что к партии власти они отношения не имеют – заказчиком плакатов является избирательная комиссия Волгоградской области.









Мало того, члены «Единой России», выдвинутые этим объединением по одномандатным округам, также не ассоциируют себя на предвыборных билбордах с партией власти. Например, на рекламных щитах Ирины Соловьевой (Дзержинский одномандатный округ №15) и Алексея Волоцкова (Краснооктябрьский одномандатный округ №13) нет упоминания о родной партии, которая и отправила их на борьбу за мандат депутата областной думы. Возможно, кандидатов поразила «партийная амнезия» и они предпочли забыть этот факт. Хотя в избирательных бюллетенях партийность кандидатов все равно будет указана.









Конечно, они не должны в обязательном порядке упоминать о принадлежности к «Единой России». Но все-таки – неужели стыдятся публичной связки с родной партией? А вот их конкуренты из других партий не стесняются размещать свои портреты с символикой «Справедливой России» и ЛДПР. Хотя совсем недавно все было по-другому – и рекламные щиты «Единой России» занимали лучшие места в городе, и кандидаты от партии власти охотно использовали фирменную символику "ЕР".









Что же случилось с рекламной тактикой «Единой России»? Возможно, в Волгоградской области на выборах используется ноу-хау Москвы, где члены партии «Единая Россия» пошли на выборы как самовыдвиженцы, а сама партия не выдвинула ни одного (!) кандидата. А между тем, по данным облизбиркома, партия власти ведет на выборы в Волгоградской области самую многочисленную команду кандидатов – почти 3 тысячи человек. Только принадлежность этих кандидатов к «Единой России» почему-то не афишируется…

К слову, редакция ИА «Высота 102» обращается к читателям с просьбой помочь найти в Волгоградской области рекламные билборды «Единой России». Возможно, в районах региона все обстоит не так. Ждем ваших фото.