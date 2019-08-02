Общество

В день ВДВ в Волгограде бывшие десантники -«срочники» по традиции вспоминают службу

Общество 02.08.2019 12:03
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02.08.2019 12:03


Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Как сообщает ИА «Высота 102», утром волгоградцы, которые в разные годы проходили срочную службу в «крылатой пехоте», собрались на Аллее Героев у Вечного огня, чтобы по традиции почтить память всех погибших за Отечество воинов. После митинга, на котором вспомнили доблестные страницы из истории ВДВ, десантники, общественники, депутаты и чиновники возложили цветы к Вечному огню.  



Из военной истории известно, что девять воздушно-десантных корпусов, переформированных в гвардейские стрелковые дивизии, были направлены в 1942 году на Сталинградский фронт. Легендарной в боях за Сталинград стала 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Александра Родимцева, которая держала оборону и стояла насмерть на самых опасных волжских рубежах.

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