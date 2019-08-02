В день ВДВ в Волгограде бывшие десантники -«срочники» по традиции вспоминают службу

Общество 02.08.2019 12:03
2859 9
02.08.2019 12:03
Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Как сообщает ИА «Высота 102», утром волгоградцы, которые в разные годы проходили срочную службу в «крылатой пехоте», собрались на Аллее Героев у Вечного огня, чтобы по традиции почтить память всех погибших за Отечество воинов. После митинга, на котором вспомнили доблестные страницы из истории ВДВ, десантники, общественники, депутаты и чиновники возложили цветы к Вечному огню.
Из военной истории известно, что девять воздушно-десантных корпусов, переформированных в гвардейские стрелковые дивизии, были направлены в 1942 году на Сталинградский фронт. Легендарной в боях за Сталинград стала 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Александра Родимцева, которая держала оборону и стояла насмерть на самых опасных волжских рубежах.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
55821 0
27.07.2019 20:52
28742 0
10.07.2019 18:38
30771 0
«Спасибо всем!»: в Волгограде 92-летний участник войны получил лавину поддержки после истории с мифическим долгом за свет02.08.2019 10:05
Выпускники бакалавриата Института архитектуры и строительства ВолгГТУ выбирают углубленную специализированную подготовку в магистратуре02.08.2019 08:22
В прокуратуре Волгоградской области - кадровые перестановки01.08.2019 16:41
СК России поручил проверить в Волгограде обидчиков участника Великой Отечественной войны01.08.2019 16:22
На «КАУСТИКе» открылся «Зал трудовой славы»01.08.2019 14:11
УФАС возбудило дело в отношении «Управление отходами - Волгоград»01.08.2019 09:36
Бывший вице-мэр Волгограда покинул дом престарелых01.08.2019 09:20
Волгоградские власти убрали с дороги две компании31.07.2019 18:21
В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры31.07.2019 15:30
Работа речных портов в Волгоградской области не устроила прокуратуру31.07.2019 13:19
В Волгограде молния повредила световую опору31.07.2019 09:11
В Волгограде ликвидируют места частых ДТП30.07.2019 17:44
Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожан30.07.2019 14:21
Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"30.07.2019 11:53
Волгоградец отстоял в суде право на досрочную пенсию по старости29.07.2019 17:57
Реклама