



Концессионеры в Волгограде решили публично отметить должников за коммунальные услуги, "заклеймив" их квартиры ярким стикером. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на совместный пресс-релиз "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения", наклейку, предупреждающую о долге, повесят на входных дверях квартир и домов около 36 тысяч волгоградцев, которые имеют долги за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.

Сообщается, что за тепло и горячую воду сумма долга составляет 315 миллионов, за водоснабжение и водоотведение – 254 миллиона. Отмечается, что таким образом ресурсоснабжающие организации пытаются уговорить должника заплатить, т.е решить проблему мирным путем, прежде чем идти с иском в суд.

Извещение о долге проводится несколько раз. Вначале приходит обычная квитанция за оплату жилищно-коммунальных услуг, где задолженность прописывается в графе "Долг". Затем должники получают квитанции оранжевого цвета, а уж потом, если задолженность не погашена, они получают еще одно предупреждение – уведомление о задолженности. Если и это не подействовало, то на дверь должника клеится уведомление с предупреждением о долге и о том, что адрес находится в списке на отключение коммунальных ресурсов. Отмечается, что ограничение подачи ресурсов или же обращение в суд является последней, самой радикальной мерой воздействия на должников. В ресурсоснабжающих компаниях поясняют, что предоставляют возможность должникам, которые идут на контакт, возможность реструктуризировать долг.



