



Подрядчик вышел на завершающий этап работ по благоустройству парка возле центра культуры «Авангард» в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сейчас в зоне отдыха устанавливают парковую мебель. Ранее строители вымостили пешеходные дорожки разноцветной плиткой, предусмотрев велодорожку, возвели уличные фонари, сцену, спортивную площадку, а также установили на аллее влюбленных трехметровые кованые скамьи в виде сердец. Агрономы высадили несколько десятков саженцев каштана, сакуры, церциса, а также 72 куста роз и уложили газон. За полив зеленых насаждений днем отвечает система прикорневого полива, ночью насыщать растения влагой будут выдвижные дождеватели. Гарантия на все виды работ составит от 3 до 5 лет.

Также в парке идет ремонт детской игровой площадки с качелями, каруселями и горками. Затем рабочим останется навести порядок после реконструкции. Обновленная территория станет частью единой рекреационной зоны, в которую также вошли сквер Доблести и Славы и площадь перед «Авангардом», где два года назад открыли светодинамический фонтан.

Работы по благоустройство парковых зон ведутся и в других районах Волгограда. В рамках строительства второй очереди сквера у парохода «Гаситель» на Центральной набережной готовят основание под пешеходные дорожки. Аналогичные работы ведутся и на территории, прилегающей к больнице № 7 по улице Казахской в Советском районе. Продолжается обновление и в парке «Юбилейный» Красноармейского района.



