В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумаге

Происшествия 22.07.2019 12:16
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22.07.2019 12:16
Директор муниципального учреждения коммунального хозяйства в Быковском районе подозревается в подделке официального документа. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По данным следствия, в августе 2017 года между администрацией сельского поселения Быковского района и муниципальным предприятием был заключен контракт на ремонт и замену внутренней канализации одного из многоквартирных домов, в котором, в том числе, располагался бывший фельдшерско-акушерский пункт. Согласно утвержденной смете стоимость работ составила чуть больше 50 тысяч рублей. Приступив к выполнению условий контракта, подозреваемый решил не тратиться на закупку необходимых материалов и производство работ под заброшенным помещением медучреждения. Вводя в заблуждение сотрудников администрации, он изготовил подложный акт, согласно которому все работы были выполнены в полном объеме. На основании этого фиктивного официального документа из бюджета сельского поселения ему были перечислены денежные средства, оговоренные контрактом. Строительно-техническая экспертиза впоследствии установила, что 40 тысяч рублей подозреваемый получил необоснованно, потратив эти деньги на нужды своего предприятия.
К слову, нарушения вскрылись, когда жильцы вновь столкнулись с коммунальной проблемой – неработающей канализацией. По их жалобам незамедлительно была организована проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном директор муниципального учреждения уже полностью признал.
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