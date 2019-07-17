Волгоградская гордума "объявила бой" пробкам на жд-переезде в поселке Горького





Сегодня Волгоградская гордума приняла документ в помощь будущему строительству объезда вокруг поселка Горького. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, депутаты изменили зонирование участка земли, предназначенного для полосы отвода федеральной ростовской трассы. Территория площадью 12,4 тысячи квадратных метров расположена в границах Ворошиловского и Дзержинского районов. Новый участок дороги позволит перенаправить плотный автомобильный поток на этом направлении в обход «Максимки», минуя жд-переезды, на которых в час пик постоянно скапливаются длинные пробки.

Впоследствии объездная дорога станет частью федеральной ростовской трассы, решит проблему пробок на железнодорожных переездах, с которыми хорошо знакомы все волгоградские автомобилисты, регулярно ездящие за город в направлении Калача-на-Дону и далее. В третьем квартале 2019 года ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» приступает к реконструкции участка федеральной автодороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский с 11 по 24 км. Новая четырехполосная дорога пройдет в обход Горьковского поселка. В частности, предусмотрено возведение развязок в разных уровнях, одна из которых обеспечит беспрепятственное пересечение автомобилистами железнодорожной ветки. Ориентировочный срок окончания работ – 2021 год.



