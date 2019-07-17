



Волгоградских туристов, которые не смогли этим утром вылететь с отдыха из Греции, снова заселили в отели до выяснения сроков следующего вылета. Об этом ИА "Высота 102" сообщают сами туристы, которые оказались заложниками ситуации. Известно, что покинуть Грецию не могут около 150 человек, есть среди них и дети. Все они - жители Волгоградской области, купившие путевки в эту европейскую страну.

Как уже сообщало информагентство, в аэропорту в Салониках сегодня был задержан чартерный рейс, который должен был вылететь в Волгоград в 00:00. Возмущенные пассажиры пытались выяснить ситуацию, что привело к потасовке с сотрудниками аэропорта. В подтверждение своих слов волгоградцы прислали видео. В аэропорт прибыл российский консул, чтобы разобраться с произошедшем. В дипмиссии сообщили, что в аэропорту задержали россиянина, однако потом отпустили. Причины задержания выясняются.

В авиакомпании Ellinair, самолет которой должен был вылететь в Волгоград, пока комментариев получить не удалось. Представитель авиаперевозчика сообщила, что занята и попросила перезвонить позже. Однако позже представитель авиакомпании также отказалась общаться, сославшись на занятость.









