Общество

Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции

Общество 17.07.2019 11:32
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17.07.2019 11:32


Волгоградских туристов, которые не смогли этим утром вылететь с отдыха из Греции, снова заселили в отели до выяснения сроков следующего вылета. Об этом ИА "Высота 102" сообщают сами туристы, которые оказались заложниками ситуации. Известно, что покинуть Грецию не могут около 150 человек, есть среди них и дети. Все они - жители Волгоградской области, купившие путевки в эту европейскую страну.
Как уже сообщало информагентство, в аэропорту в Салониках сегодня был задержан чартерный рейс, который должен был вылететь в Волгоград в 00:00. Возмущенные пассажиры пытались выяснить ситуацию, что привело к потасовке с сотрудниками аэропорта. В подтверждение своих слов волгоградцы прислали видео. В аэропорт прибыл российский консул, чтобы разобраться с произошедшем. В дипмиссии сообщили, что в аэропорту задержали россиянина, однако потом отпустили. Причины задержания выясняются. 
В авиакомпании Ellinair, самолет которой должен был вылететь в Волгоград, пока комментариев получить не удалось. Представитель авиаперевозчика сообщила, что занята и попросила перезвонить позже. Однако позже представитель авиакомпании также отказалась общаться, сославшись на занятость.



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