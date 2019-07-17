Общество 17.07.2019 11:32
4625 6
17.07.2019 11:32
Волгоградских туристов, которые не смогли этим утром вылететь с отдыха из Греции, снова заселили в отели до выяснения сроков следующего вылета. Об этом ИА "Высота 102" сообщают сами туристы, которые оказались заложниками ситуации. Известно, что покинуть Грецию не могут около 150 человек, есть среди них и дети. Все они - жители Волгоградской области, купившие путевки в эту европейскую страну.
Как уже сообщало информагентство, в аэропорту в Салониках сегодня был задержан чартерный рейс, который должен был вылететь в Волгоград в 00:00. Возмущенные пассажиры пытались выяснить ситуацию, что привело к потасовке с сотрудниками аэропорта. В подтверждение своих слов волгоградцы прислали видео. В аэропорт прибыл российский консул, чтобы разобраться с произошедшем. В дипмиссии сообщили, что в аэропорту задержали россиянина, однако потом отпустили. Причины задержания выясняются.
В авиакомпании Ellinair, самолет которой должен был вылететь в Волгоград, пока комментариев получить не удалось. Представитель авиаперевозчика сообщила, что занята и попросила перезвонить позже. Однако позже представитель авиакомпании также отказалась общаться, сославшись на занятость.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54627 0
10.07.2019 18:38
27951 0
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи17.07.2019 14:35
На выборах в Волгоградской области избирателей-инвалидов ждут диковинные новшества17.07.2019 13:39
"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам17.07.2019 13:13
Страховка в турпакете: лечить нельзя - отказать17.07.2019 12:49
Волгоградская гордума "объявила бой" пробкам на жд-переезде в поселке Горького17.07.2019 11:59
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусах17.07.2019 10:50
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга17.07.2019 09:44
Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»17.07.2019 08:59
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемников16.07.2019 17:17
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливней16.07.2019 16:47
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой16.07.2019 15:00
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальников16.07.2019 14:14
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду16.07.2019 10:49
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»15.07.2019 17:43
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновников15.07.2019 17:03
Реклама