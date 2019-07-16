В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой





Индивидуальному предпринимателю из Дзержинского района Волгограда придется прекратить свою бизнес-деятельность из-за нарушений интеллектуальных прав производителей брендовой одежды. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по иску прокурора такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области. Выяснилось, что коммерсант не раз привлекался к административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ “Незаконное использование средств индивидуализации товаров”. Дело в том, что бизнесмен продавал контрафактную спортивную одежду и инвентарь с логотипами известных торговых марок. Торговля шла как на рынках, так и в небольших магазинчиках почти на всей территории города. Несмотря на то, что он не раз попадался, незаконный бизнес он не прекратил.

Решение суда в законную силу еще не вступило.