Общество

В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой

Общество 16.07.2019 15:00
617 1
16.07.2019 15:00


Индивидуальному предпринимателю из Дзержинского района Волгограда придется прекратить свою бизнес-деятельность из-за нарушений интеллектуальных прав производителей брендовой одежды. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по иску прокурора такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области. Выяснилось, что  коммерсант не раз привлекался к административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ “Незаконное использование средств индивидуализации товаров”. Дело в том, что бизнесмен продавал контрафактную спортивную одежду и инвентарь с логотипами известных торговых марок. Торговля шла как на рынках, так и в небольших магазинчиках почти на всей территории города. Несмотря на то, что он не раз попадался, незаконный бизнес он не прекратил. 
Решение суда в законную силу еще не вступило.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
54417 0
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»
10.07.2019 18:38
27676 0
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию
19.06.2019 16:48
25021 25
Общество
16.07.2019 14:14
Общество 16.07.2019 14:14
1879 Обсудить

0
Далее
Общество
16.07.2019 10:49
Общество 16.07.2019 10:49
3431 2 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 17:43
Общество 15.07.2019 17:43
3123 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 17:03
Общество 15.07.2019 17:03
6740 3 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 14:57
Общество 15.07.2019 14:57
2887 9 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 12:47
Общество 15.07.2019 12:47
5539 11 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 11:34
Общество 15.07.2019 11:34
7961 32 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 10:21
Общество 15.07.2019 10:21
1975 9 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 16:47
Общество 14.07.2019 16:47
14360 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 12:53
Общество 14.07.2019 12:53
6930 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 12:18
Общество 14.07.2019 12:18
7542 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 07:56
Общество 14.07.2019 07:56
4665 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 06:09
Общество 14.07.2019 06:09
19495 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 20:52
Общество 13.07.2019 20:52
54417 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 20:05
Общество 13.07.2019 20:05
5030 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:27
Работа не волк: депутаты Волгоградской гордумы уходят на каникулыСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждойСмотреть фотографии
14:36
У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"Смотреть фотографии
14:28
Волгоградец пошел на друга в суд с поддельной долговой распискойСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальниковСмотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свинейСмотреть фотографии
13:24
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют всеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области вслед за мэром глава администрации Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
11:44
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакадыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:04
«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станциюСмотреть фотографии
10:49
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную водуСмотреть фотографии
10:20
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд Смотреть фотографии
09:34
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрациюСмотреть фотографии
09:11
Двухлетний ребёнок госпитализирован после падения с высоты 4 этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде ситуация с рекой нечистот уперлась в неведомого хозяина Смотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Трехлетняя девочка погибла во время семейного отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ну и вонища!»: в центре Волгограда третью неделю течет канализационная река Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»Смотреть фотографии
17:03
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновниковСмотреть фотографии
16:43
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системыСмотреть фотографии
16:41
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем Смотреть фотографии
16:24
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в ВоронежеСмотреть фотографии
15:49
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплатСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом электромонтер попал в больницу после ремонта ЛЭПСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
14:27
В Волгограде эвакуировали отделение банкаСмотреть фотографии
13:46
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомленийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 