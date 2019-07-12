Волгоград местами поплыл: зарядивший дождь превратил дороги в реки

Общество 12.07.2019 12:16
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12.07.2019 12:16
Дождливая погода уже по традиции добавила особенного колорита городскому пространству. Жители, во-первых, с интересом следят за новостями о том, что происходит на склонах у стадиона «Волгоград Арена», во-вторых, с особым пристрастием наблюдают за тем, как некоторые дороги превращаются в реки. Как сообщает ИА «Высота 102», на прилегающих к Рокадной дороге склонах у футбольного стадиона сейчас все относительно спокойно.
На одном из участков магистрали наблюдается небольшой потоп, что в целом соотносится с продолжающимся сильным дождем. Ливневая канализация не мгновенно, но пока справляется с потоками воды. Сооруженный недавно широкий бетонный желоб, который тянется вдоль склона арены от парковки на улице Крылова до рокадной дороги, также вполне успешно проходит, по сути, первое испытание в реальных условиях непогоды.
А вот на перекрестке Рокадной дороги и улицы Комсомольской ливневая канализация не справляется с поступающими осадками. Автомобили медленно двигаются по водной глади и лавируют среди плавающих пластиковых ограждений, обозначавших транспортное кольцо.
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