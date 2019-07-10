





В удручающем состоянии к юбилею Волжского, который регион собирается отпраздновать с большим размахом, подошел пляж на острове Зеленый. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день власти так и не решили проблемы некогда популярного места отдыха горожан. Тем более странно выглядит соседство ярких юбилейных плакатов и куч мусора.





Напомним, вокруг территории пляжа на острове Зеленый несколько лет назад в Волжском кипели страсти. Связаны они были с тем, что за вход на пляж арендаторы брали по 20 рублей с человека. Эти деньги, по объяснениям предприимчивых коммерсантов, уходили, в том числе на уборку и вывоз мусора. Но прокуратура посчитала эти действия незаконными. Затем мэрия в суде расторгла договор аренды этого берегового участка. В результате денег теперь с отдыхающих никто не берет, но и ухоженностью территория не блещет.

Между тем, в Волжском сейчас действует лишь один официальный городской пляж, к которому сложно добраться из-за проблем с общественным транспортом.



