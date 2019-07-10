Общество

Закрытый на ремонт Центральный бассейн в Волгограде потребовал обследования

Общество 10.07.2019 11:23
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10.07.2019 11:23


Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций крытого плавательного бассейна "Спартак" на проспекте Ленина в Волгограде оценят в ходе обследования. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик работ, который является и владельцем данного объекта, - ФГУП "Спорт-Инжиниринг" выделяет на это 1,5 миллиона рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика, который должен выполнить обследование конструкций стадиона в течение 30 дней с даты подписания контракта. Работы включают в себя сплошной визуальный осмотр строительных конструкций с составлением ведомости и схем расположения дефектов и повреждений, отбор образцов из несущих металлоконструкций для проведения последующего анализа с принадлежностью к марке и классу стали, проведение испытаний образцов (кернов) по определению прочностных характеристик бетона конструкций здания и прочее.
Отметим, что данный объект, который в Волгограде называют Центральным бассейном, находится на капитальном ремонте с 2016 года. Как накануне сообщала "Высота 102" со ссылкой на ФГУП "Спорт-Инжиниринг", срок завершения ремонта перенесен на декабрь 2019 года. На данный момент бассейн готов только на 85%. Ремонт этого объекта, напомним, сопровождался скандалами. На бывшего генерального подрядчика - ООО "Дизан-сервис" жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. С "Дизайн-Сервисом" федеральное госучреждение рассталось и заключило новый договор – с АО "Стройтрансгаз", которое возводило стадион "Волгоград Арена". Можно предположить, что новому генподрядчику понадобились свежие данные о техническом состоянии объекта, который ему теперь придется доводить до ума.

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