





Видеосюжет ИА "Высота 102" от 15 октября 2018 года.

На декабрь 2019 года перенесен срок завершения капитального ремонта бассейна «Спартак» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ФГУП «Спорт-инжиниринг». Договор генподряда с ООО «Дизайн-сервис» на выполнение второго этапа работ по обновлению сооружения госучреждение заключило еще в декабре 2017 года. Объем финансирования составил 256 млн рублей. С учетом первого этапа капремонта, за который отвечала та же самая фирма, капремонт бассейна оценивается в 386 млн рублей.

Завершить работы, которые финансировались из российского бюджета, планировалось в декабре 2018 года. Однако уже осенью прошлого года было очевидно, что работы там непочатый край - как минимум до лета 2019 года. По состоянию на 9 июля бассейн, известный в городе как Центральный, готов только на 85%.













С генеральным подрядчиком «Дизайн-Сервисом» федеральное госучреждение рассталось и заключило новый договор – с АО «Стройтрансгаз», которое возводило стадион «Волгоград Арена». К работе прежнего исполнителя работ у субподрядчиков не раз возникали серьезные вопросы. В частности, индивидуальные предприниматели жаловались на отсутствие финансирование. Строители выполняли работы, а денег взамен не видели, или получали только часть сумм. Волгоградские предприниматели, с которым корреспондент информагентства общался осенью 2018 года, заявляли, что вынуждены сворачивать работы, потому что им нечем платить зарплату своим сотрудникам. Дальнейшее выяснение отношений между строителями и «Дизайн-Сервисом» продолжилось уже в судах. Также коммерсанты, считающие себя обманутыми, направляют заявления в правоохранительные органы и просят привлечь компанию к ответственности.

ФГУП «Спорт-Ин», тем не менее, не считает «Дизайн-Сервис» главным виновником срыва окончания работ на объекте. В пресс-службе госучреждения информагентству пояснили, что завершить вовремя капремонт бассейна в Волгограде помешал чемпионат мира по футболу. К слову, сам объект подлежал реконструкции именно в рамках подготовки к мундиалю. «Основными причинами явилась невозможность проведения строительных работ на объекте в период с апреля по август 2018 года в связи с проведением мероприятий чемпионата (по требованиям FIFA), а также необходимость демонтажа объектов временной инфраструктуры (возведенной по требованиям FIFA и АНО «Оргкомитет-2018), нахождение которых не позволяло производить работы на значительной части территории объекта вплоть до весны 2019 года», - пояснили в «Спорт-Ин».

В настоящее время в бассейне ведутся работы по устройству и наладке основных инженерных систем объекта. В завершающей стадии находится отделка помещений, а также благоустройству прилегающей территории.

В 2016 году Центральный бассейн выкупило у профсоюзов ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Сумма сделки составила 56 млн рублей. Тогда спортивный объект закрыли на реконструкцию и до сегодняшнего дня так и не открыли. Между тем, бассейн являлся базой для занятий по прыжкам в воду для юных воспитанников спортшколы олимпийского резерва №8, которые сейчас вынуждены заниматься в Волжском. Другого бассейна, в котором можно выполнять прыжки с высоты от 3 до 10 метров, в Волгограде нет.



